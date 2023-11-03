На Украине сообщили о взрывах в Одесской и Кировоградской областях

«Страна.ua» сообщила о взрывах в Одесской и Кировоградской областях Украины

Взрывы произошли в Одесской и Кировоградской областях Украины, об этом сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Отмечается, что взрывы раздались в городе Кропивницком Кировоградской области. Воздушные силы страны предупредили о ракетной угрозе. В Харьковской, Винницкой, Киевской и Одесской областях присутствует угроза атаки беспилотников.

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на местные паблики также сообщило, что звук взрыва был слышен в Кривом Роге Днепропетровской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Хмельницкой, Харьковской областях.

Накануне взрыв произошел в поселке Затока Одесской области. В этот же день стало известно о взрывах в Николаевской области. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. О причинах взрыва и разрушениях информации нет.