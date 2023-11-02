Стало известно о взрывах в Одесской области

В поселке Затока Одесской области произошел взрыв

В поселке Затока Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram.

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. О причинах взрыва и разрушениях информации нет.

1 ноября глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) сообщил, что в городе Кременчуг произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).