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20:13, 2 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Одесской области

В поселке Затока Одесской области произошел взрыв

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В поселке Затока Одесской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает местное издание «Думская» в Telegram.

Ранее стало известно о взрывах в Николаевской области. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. О причинах взрыва и разрушениях информации нет.

1 ноября глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) сообщил, что в городе Кременчуг произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ).

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      Алевтина Запольская
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