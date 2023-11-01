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09:29, 1 ноября 2023Бывший СССР

В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Глава Полтавской ОВА Пронин: на НПЗ в Кременчуге произошел пожар
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В Полтавской области в городе Кременчуг произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram.

«Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется. Предварительно, без пострадавших. Информация о разрушении выясняется», — написал он.

По его словам, предприятие в настоящий момент не работает, проблему решают соответствующие службы.

Ранее глава подконтрольного Киеву Херсона сообщил о повреждении складских помещений в центре города, но не указал конкретное место взрыва.

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      Алевтина Запольская
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