В Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Глава Полтавской ОВА Пронин: на НПЗ в Кременчуге произошел пожар

В Полтавской области в городе Кременчуг произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ). Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин в Telegram.

«Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируется. Предварительно, без пострадавших. Информация о разрушении выясняется», — написал он.

По его словам, предприятие в настоящий момент не работает, проблему решают соответствующие службы.

Ранее глава подконтрольного Киеву Херсона сообщил о повреждении складских помещений в центре города, но не указал конкретное место взрыва.