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13:27, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о повреждении складов в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко: повреждены склады в центре города
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ivan Antypenko / Reuters

В центре подконтрольного Киеву Херсона повреждены складские помещения. Об этом сообщил глава местной городской администрации города Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, удар пришелся на центр города. Ранее стало известно о повторных взрывах в Херсоне, однако конкретное место попаданий журналисты не указали.

Днем 30 октября взрывы произошли в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон. Во многих регионах страны власти объявили воздушную тревогу.

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      Алевтина Запольская
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