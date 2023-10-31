Стало известно о повреждении складов в Херсоне

Глава подконтрольного Киеву Херсона Мрочко: повреждены склады в центре города

В центре подконтрольного Киеву Херсона повреждены складские помещения. Об этом сообщил глава местной городской администрации города Роман Мрочко в Telegram.

По его словам, удар пришелся на центр города. Ранее стало известно о повторных взрывах в Херсоне, однако конкретное место попаданий журналисты не указали.

Днем 30 октября взрывы произошли в подконтрольных Украине городах Запорожье и Херсон. Во многих регионах страны власти объявили воздушную тревогу.