Стало известно о взрывах в Херсоне

«Вести»: в подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном властям Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Вести» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о повторных взрывах в Херсоне», — говорится в публикации. Точное место взрывов, их количество и другие подробности журналисты не приводят.

Ранее стало известно о взрыве в Кривом Роге. Как сообщалось, детонации также прогремели в городе Днепропетровск на Украине. До этого взрывы произошли в Хмельницкой области. Как уточнили в областной военной администрации, их звуки были связаны с работой средств противовоздушной обороны.