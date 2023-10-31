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12:55, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

«Вести»: в подконтрольном Украине Херсоне произошли взрывы
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном властям Украины Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Вести» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о повторных взрывах в Херсоне», — говорится в публикации. Точное место взрывов, их количество и другие подробности журналисты не приводят.

Ранее стало известно о взрыве в Кривом Роге. Как сообщалось, детонации также прогремели в городе Днепропетровск на Украине. До этого взрывы произошли в Хмельницкой области. Как уточнили в областной военной администрации, их звуки были связаны с работой средств противовоздушной обороны.

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      Кристина Есикова
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