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12:26, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в двух украинских городах

В Днепре и Кривом Роге произошли взрывы
СюжетВзрыв в Днепре

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Стало известно о взрыве в Кривом Роге. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания Klymenko Time, взрывы также прогремели в городе Днепр на Украине.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Как уточнили в Хмельницкой областной военной администрации, их звуки были связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО). До этого появлялась информация о взрывах в Миргороде в Полтавской области Украины, где, по предварительным данным, также сработали системы ПВО.

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      Алевтина Запольская
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