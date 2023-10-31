Стало известно о взрывах в двух украинских городах

В Днепре и Кривом Роге произошли взрывы

Стало известно о взрыве в Кривом Роге. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным издания Klymenko Time, взрывы также прогремели в городе Днепр на Украине.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области. Как уточнили в Хмельницкой областной военной администрации, их звуки были связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО). До этого появлялась информация о взрывах в Миргороде в Полтавской области Украины, где, по предварительным данным, также сработали системы ПВО.