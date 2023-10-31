Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах в результате работы ПВО

В Хмельницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Как заявили в Хмельницкой областной военной администрации (ОВА), звуки взрывов связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Ранее сообщалось о взрывах в Миргороде в Полтавской области Украины. По предварительной информации, в городе сработали системы ПВО. В ряде украинских регионов также была объявлена воздушная тревога.