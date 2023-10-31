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08:40, 31 октября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницкой области

В Хмельницкой ОВА сообщили о взрывах в результате работы ПВО

Фото: courtesy of the Khmelnytskyi region administration / Reuters

В Хмельницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

Как заявили в Хмельницкой областной военной администрации (ОВА), звуки взрывов связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Ранее сообщалось о взрывах в Миргороде в Полтавской области Украины. По предварительной информации, в городе сработали системы ПВО. В ряде украинских регионов также была объявлена воздушная тревога.

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      Алевтина Запольская
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