Стало известно о взрывах в Николаевской области

«Страна.ua»: в Николаевской области прозвучали взрывы

В Николаевской области прозвучали взрывы, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. О причинах взрывов и разрушениях информации нет.

Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Информацию об этом подтвердил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, по его словам, обстрелу подвергся центр города.