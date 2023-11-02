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14:33, 2 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Николаевской области

«Страна.ua»: в Николаевской области прозвучали взрывы

Фото: Ammar Awad / Reuters

В Николаевской области прозвучали взрывы, перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Также воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. О причинах взрывов и разрушениях информации нет.

Накануне стало известно о взрывах в Харькове. Информацию об этом подтвердил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, по его словам, обстрелу подвергся центр города.

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      Александр Слабиев
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