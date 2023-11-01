Стало известно о взрывах в Херсоне
Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о взрывах в городеСюжетВзрывы в Киеве:
В Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.
«Не оставайтесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места», — написал представитель местных властей.
Ранее стало известно, что в городе Кременчуг Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.