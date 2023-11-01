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10:58, 1 ноября 2023Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Херсоне

Власти подконтрольного Киеву Херсона сообщили о взрывах в городе
СюжетВзрывы в Киеве:
архивное фото

архивное фото . Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом в Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

«Не оставайтесь на открытом пространстве. Перейдите в более безопасные места», — написал представитель местных властей.

Ранее стало известно, что в городе Кременчуг Полтавской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.

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      Алевтина Запольская
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