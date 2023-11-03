В Москве оказалось рекордно мало свободных квартир для аренды

РБК: предложение арендных квартир в Москве рекордно сократилось

С начала 2023 года предложение квартир для аренды в Москве рекордно уменьшилось — почти на 66 процентов. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали опрошенные РБК эксперты.

В риелторской компании «Инком-Недвижимость» отметили острую нехватку бюджетных объектов — они быстрее всего вымывались с рынка на фоне повышенного спроса. «Сейчас предложение на историческом минимуме, то есть за 30 лет такого уменьшения не наблюдалось», — отметила заместитель директора управления аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

Сокращение экспозиции арендных квартир в столице подтверждают и в «Авито Недвижимости». По данным компании, в октябре 2023 года предложение уменьшилось на 47,5 процента относительно начала года. Аналогичную тенденцию заметили в Est-a-Tet — там говорят о снижении показателя на 30-50 процентов. Нехватку свободных квартир для аренды эксперты объясняют в первую очередь высоким спросом и активным сезоном, который начался в середине лета.

Среди причин повышенного интереса к съемному жилью эксперты назвали сезонность, возвращение релокантов, дорожающую ипотеку, из-за которой потенциальные покупатели откладывают выход на сделку, а также спрос со стороны жителей регионов, которые приезжают работать в столичных компаниях.

Ранее стали известны три станции метро Москвы, рядом с которыми можно снять самые дешевые квартиры. Так, наиболее бюджетные варианты для аренды расположены в пешей доступности от «Косино», «Крымской» и «Улицы Дмитриевского».