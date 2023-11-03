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04:22, 3 ноября 2023Мир

Маск и Сунак поспорили об искусственном интеллекте и необходимости работать

Маск заявил Сунаку, что ИИ освободит людей от необходимости работать
Риши Сунак и Илон Маск

Риши Сунак и Илон Маск. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Американский изобретатель Илон Маск и премьер-министр Великобритании поспорили об искусственном интеллекте (ИИ) и необходимости работать. Об этом сообщает газета Telegraph.

Предприниматель выразил уверенность, что технологии ИИ освободят людей от обязательной работы. «Наступит момент, когда работа станет не нужна, вы сможете работать, только если захотите, для личного удовлетворения», — заявил он.

Сунак не согласился с Маском, отметив, что работа придает людям смысл. Встреча состоялась в Великобритании на глобальной конференции по вопросам искусственного интеллекта.

Изобретатель также призвал премьер-министра ввести налоговые льготы для британского бизнеса, чтобы стимулировать его к созданию новых инновационных компаний в сфере технологий.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден посмотрел фильм «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая» и испугался развития искусственного интеллекта. Как отметил заместитель главы аппарата Белого дома Брюс Рид, глава государства, «глубоко интересующийся данными технологиями», под впечатлением от фильма и увиденного в интернете фото с собой, созданного с помощью технологии deepfake, 30 октября, подписал указ о регулировании развития ИИ.

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      Марина Совина
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