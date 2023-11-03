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11:36, 3 ноября 2023Экономика

В России стало меньше желающих переехать

Социологи РАН навзали группы специалистов с сохраняющимся желанием переехать

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

С 2017 года в России стало меньше профессионалов, которые хотят переехать как внутри страны, так и за ее пределы. Речь о людях с высшим образованием, которые работают на позициях, где необязательно исполняют управленческие функции. За шесть лет доля таких сотрудников упала на 19 процентных пунктов, до 17 процентов, сообщил РБК коллектив ученых Института социологии ФНИСЦ РАН. Опросы проводились в октябре 2017 года и июне 2023 года, в них участвовали четыре и две тысячи человек соответственно.

При этом за данный период заметно выраженное желание мигрировать осталось у молодежи в возрасте 18–30 лет и у сельских жителей. Однако доля таких людей тоже сократилась: до 31 и 34 процентов соответственно. В первую очередь молодые люди предпочитают переехать в Москву или Санкт-Петербург, на втором месте — другая страна мира, а на третьем — любой другой город России. Сельские жители хотели бы по большей части сменить место жительства на другие города страны, меньше людей рассматривают переезд в Москву и Санкт-Петербург, и еще меньше — в другие страны.

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Авторы исследования приходят к двум выводам: во-первых, массовый отказ «профессионалов» от равномерной миграции внутри страны не говорит о положительных последствиях для страны. В частности, тенденция не будет способствовать ни наращиванию человеческого капитала, ни получению более высокой отдачи от уже имеющихся знаний и навыков, ни решению проблемы «квалификационной ямы». Кроме того, результаты опросов показали, что в России существует тенденция к «утечке мозгов» среди молодежи.

Ранее основатель сервиса Superjob.ru Алексей Захаров оценил, что за последние три года с «традиционного» трудового рынка в России исчезло как минимум три миллиона человек. В это число входят релоканты, мобилизованные, контрактники, а также потери от ковида. На этом фоне две из трех компаний в стране сейчас сталкиваются с дефицитом кадров, причем хуже всего ситуация обстоит в обрабатывающей промышленности, говорила в конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

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      Мария Грушко
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