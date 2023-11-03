Милонов предложил делать тату пенисов на лбах россиян

Милонов предложил авторам снежных пенисов набить на лбу такие же татуировки

Авторам снежных пенисов, которые стали массово появляться на улицах Екатеринбурга, нужно набить на лбу такие же татуировки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает «Газета.Ru».

«Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить. И к паспорту сфотографировать», — предложил политический деятель. Он добавил, что, если автор скульптуры — несовершеннолетний, к ответственности следует привлечь его родителей.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что строительство снеговиков в форме фаллосов является административным правонарушением. Он считает, что к делу необходимо привлечь правоохранительные органы, а также разрушить построенные в городе фигуры.