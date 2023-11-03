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18:22, 3 ноября 2023Среда обитания

Милонов предложил делать тату пенисов на лбах россиян

Милонов предложил авторам снежных пенисов набить на лбу такие же татуировки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авторам снежных пенисов, которые стали массово появляться на улицах Екатеринбурга, нужно набить на лбу такие же татуировки. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает «Газета.Ru».

«Я думаю, что в благодарность за это творчество нужно дегенерата изловить и в лучшем екатеринбургском тату-салоне на лбу ему его произведение отобразить. И к паспорту сфотографировать», — предложил политический деятель. Он добавил, что, если автор скульптуры — несовершеннолетний, к ответственности следует привлечь его родителей.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов заявил, что строительство снеговиков в форме фаллосов является административным правонарушением. Он считает, что к делу необходимо привлечь правоохранительные органы, а также разрушить построенные в городе фигуры.

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      Александра Качан
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