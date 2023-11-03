Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен

За прошедшую неделю 28 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Только за 1 ноября текущего года одному из подразделений группировки войск "Восток" добровольно сдалось пятнадцать украинских военнослужащих, отказавшихся выполнять приказы своего командования и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма"», — пояснили в министерстве.

27 октября в оборонном ведомстве заявили, что за неделю добровольно в плен сдались 54 украинских военнослужащих. Там отметили, что пленные относились к 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ, а также к 110-й и 115-й бригадам теробороны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.