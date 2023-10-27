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14:15, 27 октября 2023Россия

Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Минобороны России: за неделю в плен сдались 54 украинских военнослужащих

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

За прошедшую неделю добровольно в плен сдались 54 бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число журналистам раскрыли в Минобороны России.

Отмечается, что пленные относились к 54-й механизированной, 56-й, 57-й и 58-й мотопехотным бригадам ВСУ, а также к 110-й и 115-й бригадам теробороны.

«В зоне ответственности "Западной" группировки российских войск, а также на соледаро-бахмутском и южно-донецком направлениях фиксируется критически низкий уровень морально-психологического состояния украинских военнослужащих», — добавили в министерстве.

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10 июня 2023

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за последние три-четыре недели российскими войсками было взято в плен множество военнослужащих ВСУ. По его словам, пленные рассказывают о плохом психологическом состоянии в украинских подразделениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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