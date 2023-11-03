Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Минобороны России отчиталось об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Российские войска уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сегодня около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — пояснили в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее ВСУ, предположительно, обстреляли из танка Т-64 село Новая Таволжанка Белгородской области. Огонь был открыт со стороны Харьковской области. Всего по белгородскому селу выпустили четыре снаряда калибра 125 миллиметров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.