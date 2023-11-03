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08:04, 3 ноября 2023Россия

Минобороны заявило о еще одном сбитом в Белгородской области беспилотнике

Минобороны: средства ПВО сбили в Белгородской области еще один беспилотник
СюжетМинобороны:

Фото: Unsplash

В Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник. Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

Там уточнили, что над граничащим с Украиной регионом системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа. В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку на территории России.

В небе над Белгородской областью в ночь на пятницу, 3 ноября, также сбили еще один беспилотник — это произошло в районе часу ночи по московскому времени. Губернатор российского региона Вячеслав Гладков атаку пока не комментировал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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      Анастасия Шейкина
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