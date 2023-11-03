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01:02, 3 ноября 2023Россия

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области, об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что попытка осуществить террористическую атаку по объектам в Российской Федерации была пресечена 2 ноября около 23:45 по московскому времени.

Ранее беспилотник самолетного типа сбили над Белгородской областью 1 ноября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Система противовоздушной обороны сработала в Шебекинском городском округе, уточнил губернатор. Аппарат был сбит в районе поселка Батрацкая Дача.

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      Марина Совина
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