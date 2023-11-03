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19:46, 3 ноября 2023Россия

Мишустин освободил от должности своего помощника

Мишустин освободил Артемьева от должности своего помощника
Игорь Артемьев

Игорь Артемьев. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от должности своего помощника. Об этом стало известно из соответствующего документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

«Освободить Артемьева Игоря Юрьевича от должности помощника председателя правительства Российской Федерации Мишустина М. В. по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Документ подписан электронной подписью Мишустина, действительной с 07.03.2023 по 30.05.2024.

Ранее премьер-министр освободил заместителя главы Минцифры Дмитрия Кима от должности по его просьбе. Ким курировал государственную политику в сфере электросвязи, в том числе использование радиочастотного спектра.

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      Никита Абрамов
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