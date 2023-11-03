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14:55, 3 ноября 2023Силовые структуры

Московскому врачу-рентгенологу назначили домашний арест за комментарий

В Москве врачу-рентгенологу назначили домашний арест за оправдание терроризма

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Чертановский районный суд Москвы назначил домашний арест врачу-рентгенологу по фамилии Шанин-Винокуров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Арест продлится полтора месяца. Врачу предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием интернета») УК РФ. По данным ТАСС, в июне 2022 года под публикацией о совершенном преступлении фигурант оставил комментарий, оправдывающий терроризм.

Ранее сообщалось, что в Челябинске осудили москвича за попытку купить секретные части вооружения.

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