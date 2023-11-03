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10:52, 3 ноября 2023Силовые структуры

Москвича осудили за попытку получить доступ к гостайне

В Челябинске осудили москвича за попытку купить секретные части вооружения

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Челябинский областной суд назначил москвичу штраф в размере 300 тысяч рублей за попытку получить доступ к гостайне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 30 и статье 283.1 УК РФ («Покушение на незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну»). Установлено, что с марта по октябрь 2022 года он искал для покупки секретные составные части вооружения. При этом доступа к гостайне у мужчины не было.

Сотрудники ФСБ задержали фигуранта в октябре 2022 года, когда он пытался приобрести компоненты. Их мужчина собирался потом поставлять за пределы страны. Свою вину он признал и раскаялся.

Ранее сообщалось, что в Москве бизнесмена приговорили к 13 годам за госизмену и контрабанду оружия.

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      Илона Палей
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