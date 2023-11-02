Мосгорсуд дал 13 лет бизнесмену за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов

В Москве бизнесмена приговорили к 13 годам за госизмену и контрабанду оружия

Московский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы подмосковного бизнесмена за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчина признан виновным по статье 275 («Государственная измена)» и части 3 статьи 30, статье 226.1 («Покушение на контрабанду оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что следователи ФСБ предъявили обвинение жителю Хабаровского края Александру Вечирко, который проходит обвиняемым по делу о государственной измене. По версии следствия, Вечирко финансировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) через криптовалюты. Это первое в России уголовное дело о спонсировании ВСУ через цифровые деньги.