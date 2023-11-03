Москвичей предупредили об экстремально теплой погоде

Синоптик Вильфанд: температура в Москве 5 ноября составит плюс 15 градусов

В Москве в воскресенье, 5 ноября, воздух прогреется до плюс 15 градусов. Такой прогноз «Интерфаксу» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Аномальное тепло будет вызвано приходом в столицу воздушных масс из Африки и Центральной Азии, объяснил синоптик. Начало изменений циркуляции воздушных масс ожидается в субботу, 4 ноября. Бурный процесс начнется в воскресенье, когда «произойдет сходимость воздушных потоков из разных регионов», сообщил Вильфанд.

По восточной периферии циклона, который находится далеко к западу от столицы, будет перемещаться воздух из Африки. По юго-западной периферии антициклона, расположенного к востоку от столицы, начнет циркулировать воздух из Центральной Азии, где сейчас также наблюдается жаркая погода. Как объяснил синоптик, эти воздушные потоки будут смешиваться в Москве.

В ночь на субботу 4 ноября в столице ожидается переменная облачность без осадков, столбики термометров будут держаться на отметке около нуля градусов. Днем ожидается от плюс 6 до плюс 6 градусов с небольшими осадками. Дождь продолжится в ночь на воскресенье, 5 ноября, при этом температура ночью будет такой же, как в субботу. Днем воздух прогреется до плюс 13-15 градусов. В Подмосковье температура будет достигать отметки в плюс 16 градусов. Она окажется на восемь градусов выше нормы. Также в этот день ожидается ветер с порывами до плюс 17 метров в секунду. «День очень теплый, экстремально теплый, но дождливый и ветреный», — прокомментировал синоптик.

Понедельник 6 ноября также окажется теплым. Ночью ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов, днем — от плюс 9 до плюс 11, в Подмосковье до плюс 13 градусов. Местами пройдет небольшой дождь, ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду.

Ранее 1 ноября в Москве оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. Столбики термометров к 10:00 утра поднялись до отметки в плюс 13,2 градуса — на 0,6 градуса выше, чем в 1934 году.