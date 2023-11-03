Москву-реку засыпали песком

Москву-реку в районе Кожуховского затона засыпали при транспортировке судна

Москву-реку в столице засыпали в районе Кожуховского затона. Об этом сообщает московская прокуратура.

Отмечается, что во время демонтажа и удаления из реки затонувшего судна коммерческая подрядная организация засыпала акваторию грунтом. При этом у компании не было разрешения на подобные действия. Как сообщили в прокуратуре, незаконная работа уже приостановлена. Производится расчет вреда, причиненного окружающей среде, в том числе водным биоресурсам. Ведомство опубликовало фотографии, на которых видно, что река на несколько метров засыпана грунтом, при этом на берегу стоит экскаватор.

Ранее сообщалось, что река Урал, протекающая в Казахстане и России, оказалась на грани экологической катастрофы. За последние три года стабильный объем среднего многолетнего стока реки снизился вдвое, с 9,46 кубических километра до 4,93 кубических километра в 2022 году.