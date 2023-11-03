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07:01, 3 ноября 2023Из жизни

Свекровь тайно сняла секс сына и невестки на видео и показала его соседке

Фото: Joe Gadd / Unsplash

Жительница Китая установила скрытую камеру в спальне сына и невестки и тайно снимала их секс на видео. Об этом сообщает Hype.

Невестка рассказала, что они с мужем жили со свекровью после рождения сына. По ее словам, у них были хорошие взаимоотношения, пока она не узнала, что свекровь установила в ее спальне скрытую камеру.

Об этом невестке сообщила соседка, которой свекровь показала снятое видео. Женщина сразу рассказала о произошедшем мужу, и тот потребовал у матери объяснений.

Свекровь заявила, что не собиралась шпионить за парой. «Ты только что родила ребенка, — сказала она невестке. — Я боялась, что ты не знаешь, как за ним ухаживать».

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      Алиса Удовик
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