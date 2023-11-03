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01:04, 3 ноября 2023Наука и техника

Apple перенесет производство iPhone 17 из Китая

Apple перенесет производство iPhone 17 и 17 Plus в Индию из Китая

Фото: Bobby Yip / Reuters

Инсайдер Мин-Чи Ко в своем блоге на площадке Medium предсказал, что компания Apple перенесет производство будущих смартфонов в Индию.

По словам аналитика, Apple годами стремится снизить свою зависимость от Китая. В связи с этим корпорация запланировала запустить полный цикл разработки смартфонов iPhone 17 и 17 Plus в Индии. При этом производство топовых моделей, отличающееся высоким уровнем сложности — iPhone 17 Pro и 17 Pro Max — останется в Китае.

Мин-Чи Ко отметил, что разработка iPhone 17 начнется в конце 2024 года, релиз аппаратов состоится в 2025 году. Производством устройств займется основной партнер корпорации Тима Кука Foxconn.

Также аналитик рассказал, что в настоящий момент Apple производит в Индии около 12-14 процентов смартфонов. К 2024 году в компании намерены увеличить эту долю до 20-25 процентов. В свою очередь, масштабы производства iPhone на заводах в Чжэнчжоу и на Тайване сократятся на 35-35 и 75-85 процентов соответственно.

В конце октября стало известно, что Китай устроил налоговые проверки тайваньской компании Foxconn — главному поставщику комплектующих для Apple. Инспекцию провели на ключевых предприятий Foxconn в провинциях Гуандун и Цзянсу.

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      Андрей Ставицкий
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