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19:56, 3 ноября 2023Культура

Мультсериал «Футурама» продлили еще на два сезона

Мультсериал «Футурама» продлили еще на два сезона после десятилетнего перерыва

Кадр: сериал «Футурама»

Онлайн-кинотеатр Hulu продлил популярный научно-фантастический мультсериал «Футурама» еще на два сезона. Об этом сообщает Variety.

Даты премьеры продолжения «Футурамы» пока неизвестны. Предположительно, новые серии выйдут после 2023 года. К созданию шоу вернулись мультипликатор Мэтт Грейнинг, сценаристы Дэвид Сэмюэл Коэн и Кен Килер. Персонажей озвучили оригинальные голоса «Футурамы» Билли Уэст, Кэти Сагал, Фил Ламарр, Морис Ламарш, а также Джон Ди Маджио и другие актеры.

О выходе нового, восьмого сезона «Футурамы» спустя десятилетнего перерыва сообщалось в июле 2023 года. Премьера первой серии продолжения мультсериала состоялась 24 июля в онлайн-кинотеатре Hulu.

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      Сергей Равин
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