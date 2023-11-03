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07:01, 3 ноября 2023Забота о себе

Мужчины рассказали о раздражающих моментах в сексе

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс попросила мужчин честно рассказать, что их больше всего раздражает в прелюдии и сексе. Результатами своего исследования она поделись с Daily Mail.

Кокс отметила, что для большинства мужчин проникающий секс является наиболее любимой частью любого полового акта. Испортить процесс, говорит Кокс, может лишь скучающий вид партнерши или ее просьба поторопиться. Еще один неприятный момент — это мысли о возможном сексуальном провале. «Когда я начинаю отношения, поначалу беспокойство действует мне на нервы. Женщины обладают такой силой, которую даже не осознают. Им достаточно одного неодобрительного взгляда, и мы раздавлены», — пожаловался один из собеседников Кокс.

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Когда дело доходит до орального секса, то, по словам Кокс, мужчинам не нравится, если девушка пренебрегает гигиеной, не подсказывает, что ей нравится или совсем отказывается от такого вида ласк. Также Кокс указала, что большинство молодых людей не хотят вместе с партнершей смотреть фильмы для взрослых. Сексолог объяснила, что кто-то стесняется своих предпочтений в порно, другим кажется эта тема слишком личной. «Я не хочу оправдываться, почему мне нравится смотреть на женщин, которые совсем не похожи на нее», — объяснил один из участников опроса.

Ранее Трейси Кокс рассказала, какие плюсы и минусы женщины видят в оральном сексе. По ее словам, большинству не нравится чрезмерная настойчивость мужчин.

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      Екатерина Улитина
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