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13:59, 3 ноября 2023Моя страна

На набережной в Калининграде высадили 14-летние липы

На набережной Адмирала Трибуца в Калининграде высадили семь 14-летних лип

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

На набережной Адмирала Трибуца в Калининграде высадили семь лип. Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил губернатор области Антон Алиханов в пятницу, 3 ноября.

Алиханов отметил, что упомянутые деревья — 14-летние крупномеры. Кроме того, он заявил, что через неделю в городе планируется высадка аллеи сакур. Она, в свою очередь, пополнится десятью новыми деревьями.

«Спасибо всем тем, кто помогает в приобретении деревьев, и тем, кто работает лопатой», — поблагодарил губернатор в своем посте.

Политик также отметил, что традиции сажать деревья весной и осенью уже более четырех лет.

В октябре стало известно о жителе села Устье Вологодской области Владимире Дмитриеве, который самостоятельно высадил более 900 дубов. Мужчина несколько лет собирал желуди у 15-летнего дуба на своем участке и высаживал их в лесу.

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      Карина Черных
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