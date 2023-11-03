На Украине ликвидировали канал продажи наркотиков для военных

ГБР Украины заявило о ликвидации канала сбыта наркотиков для военных

Украинские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) республики.

По данным ведомства, обвинение предъявлено наркодилерам, продававшим психотропные вещества в прифронтовых районах регионов. Отмечается, что канал сбыта наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области, чьи подельники целенаправленно подыскивали клиентов среди украинских военных.