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13:25, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине ликвидировали канал продажи наркотиков для военных

ГБР Украины заявило о ликвидации канала сбыта наркотиков для военных

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

Украинские правоохранители ликвидировали канал сбыта наркотиков военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области и подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) республики.

По данным ведомства, обвинение предъявлено наркодилерам, продававшим психотропные вещества в прифронтовых районах регионов. Отмечается, что канал сбыта наладил ранее судимый за аналогичные преступления житель Николаевской области, чьи подельники целенаправленно подыскивали клиентов среди украинских военных.

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      Алевтина Запольская
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