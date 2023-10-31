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09:00, 31 октября 2023Силовые структуры

Наркокартель «Химпром» получал поддержку от Верховной Рады Украины

РИА Новости: Верховная Рада оказывала поддержку наркокартелю «Химпром»

Фото: Daniel Reinhardt / Globallookpress.com

Депутаты Верховной Рады Украины оказывали поддержку и покровительство организованной преступной группировке (ОПГ) «Химпром», которая создала сеть распространения наркотиков как внутри Украины, так и в России. Об этом сообщает источник РИА Новости.

ОПГ действует с 2014 года. В нее входят около тысячи человек. Сейчас наркокартель возглавляет его организатор Егор Буркин, который в 2016 году переехал из России на Украину. По словам источника, именно Буркин привлек в состав ОПГ народных депутатов Украины.

По информации собеседника агентства, участники «Химпрома» стоят за недавней попыткой поджога дома украинского блогера Анатолия Шария в Испании. Тогда его виллу закидали коктейлями Молотова.

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      Владимир Шарапов
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