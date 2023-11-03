На Украине назвали соперника Зеленского на выборах

«Страна.ua»: на выборах главы Украины может победить Залужный, а не Зеленский

Переизбрание президента Украины Владимира Зеленского на пост главы государства может оказаться под угрозой из-за главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, говорится в материале украинского издания «Страна.ua».

Отмечается, что после публикации интервью Залужного в журнале The Economist, в котором он рассказал о проблемах украинского контрнаступления и тупике на фронте, началось обсуждение возможных планов главкома ВСУ занять пост президента страны. Кроме того, подобные разговоры также связаны с вышедшим материалом в газете Time, автор которого указал на разногласия между Зеленским и его окружением о стратегии ведения боевых действий, пишет «Страна.ua».

По данным издания, у публикации этих материалов есть две цели. Во-первых, чтобы продемонстрировать внутри- и внешнеполитические проблемы украинского лидера. Во-вторых, для продвижения кандидатуры Залужного на президентских выборах в качестве соперника Зеленского.

Ранее главнокомандующий ВСУ в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, украинские войска не могут добиться прорыва из-за недостатка технологий.