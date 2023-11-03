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22:37, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского в уничтожении солдат ради сохранения власти

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожает солдат ВСУ для удержания власти
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Pool / Reuters

Глава Украины Владимир Зеленский отправляет украинских солдат на уничтожение в попытке сохранить свой пост. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, таким образом украинский лидер избавляется от молодых граждан, которые могли бы устроить революцию. «Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения», — считает эксперт. Как утверждает Соскин, нынешнему украинскому руководству уже давно нужно было уйти в отставку, поскольку оно не смогло справиться со своими обязанностями.

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      Марина Совина
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