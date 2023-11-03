Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский уничтожает солдат ВСУ для удержания власти

Глава Украины Владимир Зеленский отправляет украинских солдат на уничтожение в попытке сохранить свой пост. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, таким образом украинский лидер избавляется от молодых граждан, которые могли бы устроить революцию. «Пассионариев уже всех перебили на фронте специально. Это продуманный план уничтожения», — считает эксперт. Как утверждает Соскин, нынешнему украинскому руководству уже давно нужно было уйти в отставку, поскольку оно не смогло справиться со своими обязанностями.