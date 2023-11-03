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22:53, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

На Украине прокомментировали планы Зеленского посетить Израиль

«Страна.ua»: на Украине опровергли намерение Зеленского посетить Израиль

Фото: Reuters

Информация о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем в Telegram-канале со ссылкой на неназванный источник в правительстве Украины.

При этом собеседник агентства не рассказал, существует ли вероятность поездки украинского лидера в Израиль в другое время.

Ранее канал Channel 12 сообщил, что предположительно 6 или 7 ноября Зеленский прибудет в Израиль, чтобы встретиться с израильским руководством, в частности, с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский обеспокоен возможным ослаблением внимания мирового сообщества к украинскому конфликту из-за ситуации вокруг Израиля. По его словам, в случае лишения Киева поддержки «время будет играть на стороне России».

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      Екатерина Подвигина
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