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17:51, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Шмыгаль: Украина готовит реформы для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабинет министров Украины занимается подготовкой предварительного плана реформ, который нужен для получения финансирования от Евросоюза (ЕС) на сумму 50 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на опубликованном в Telegram видео.

«Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии. Это программа помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года с акцентом на бюджетную поддержку», — рассказал он.

Премьер уточнил, что киевские власти проведут некоторые реформы для получения финансовой поддержки в указанном объеме. Составленный план включает в себя несколько основных блоков, в том числе реформы в сфере госуправления, экономике, энергетике и системе правосудия.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада. «Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.

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      Кристина Есикова
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