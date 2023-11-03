На Украине сообщили о плане реформ для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Шмыгаль: Украина готовит реформы для получения 50 миллиардов евро от ЕС

Кабинет министров Украины занимается подготовкой предварительного плана реформ, который нужен для получения финансирования от Евросоюза (ЕС) на сумму 50 миллиардов евро. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на опубликованном в Telegram видео.

«Правительство передает предварительный проект плана для программы Ukraine Facility Европейской комиссии. Это программа помощи Украине в размере 50 миллиардов евро на следующие четыре года с акцентом на бюджетную поддержку», — рассказал он.

Премьер уточнил, что киевские власти проведут некоторые реформы для получения финансовой поддержки в указанном объеме. Составленный план включает в себя несколько основных блоков, в том числе реформы в сфере госуправления, экономике, энергетике и системе правосудия.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада. «Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.