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19:31, 3 ноября 2023Бывший СССР

На Украине захотели сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

Кабмин Украины заявил о планах сделать Чернобыльскую зону туристическим магнитом

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который вносит изменения в законодательство относительно регулирования вопросов функционирования Чернобыльской зоны. О желании сделать ее туристическим магнитом сообщает пресс-служба кабмина.

«Документ закладывает основу для того, чтобы зона отчуждения стала украинским туристическим магнитом для посетителей со всего мира», — сообщили в правительстве.

Кроме того, Чернобыльскую зону планируют сделать территорией развития промышленного потенциала, привлечения инвестиций, научных открытий и сохранения уникальных экосистем. Согласно информации украинских властей, за пять лет до 2022 года в зоне побывало свыше 250 тысяч туристов. Документ также предлагает механизмы финансовой поддержки мероприятий для развития Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В мае сообщалось о намерении украинских властей упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Принятый кабмином страны документ внедрял основания для превращения этой территории в современную научную площадку.

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      Кристина Есикова
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