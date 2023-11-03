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15:02, 3 ноября 2023Культура

Названа дата начала съемок нового сезона The Last of Us

Съемки нового сезона The Last of Us стартуют в начале 2024 года

Кадр: сериал «Одни из нас»

Съемки второго сезона сериала, снятого по игре The Last of Us («Одни из нас»), стартуют в начале 2024 года. Об этом сообщает Variety.

Генеральный директор HBO Кейси Блойс отметил, что забастовки сценаристов и актеров Голливуда задержали производство второго сезона популярного шоу. Предположительно, новый сезон The Last of Us выйдет не раньше 2025 года.

Ранее стало известно, что американский актер и продюсер Мэттью Макконахи мог исполнить главную роль Джоэла в The Last of Us.

The Last Of Us — американский телесериал от канала HBO, основанный на серии видеоигр для платформы PlayStation, в которых показан мир, переживший смертельный вирус.

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      Варвара Кошечкина
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