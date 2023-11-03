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15:28, 3 ноября 2023Мир

Неопознанный вертолет заметили на границе Украины

Вблизи Львовской области Украины зафиксировали неопознанный вертолет

Фото: Florian Gaertner / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Вблизи западной границы Украины был замечен неопознанный вертолет, следовавший по необычному маршруту. Об этом в пятницу, 3 ноября, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно его информации, многоцелевой Eurocopter EC135 начал фиксироваться около 14:00 по московскому времени вблизи польского села Серакосце, расположенного в полутора километрах от села Трушевичи во Львовской области.

В течение следующего часа борт преодолел около 70 километров, двигаясь строго на север, вплотную к украинской территории, и периодически нарезая круги. Достигнув деревни Гребенне близ украинского города Рава-Русская, вертолет развернулся.

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Все сведения о судне, включая позывной, а также пункты вылета и прибытия, скрыты. Известно лишь, что оно находится на высоте чуть более тысячи метров и перемещается со скоростью около 170-200 километров в час. Ближайший к месту вылета EC135 аэродром — бывший правительственный аэропорт Арламов — находится примерно в 18 километрах.

17 июля вблизи Западной Украины был замечен неопознанный летательный аппарат. Судно фиксировалось над польским селом Стубно, спустя примерно 40 минут оно достигло польского аэродрома Жешув, который используется НАТО в качестве основного узла для снабжения украинских войск. Через четверть часа после посадки борт вылетел в обратном направлении.

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