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15:03, 17 июля 2023Бывший СССР

Неопознанный летательный аппарат заметили вблизи границы Украины

Flightradar зафиксировал неопознанный летательный аппарат вблизи западных границ Украины

Изображение: flightradar24.com

Вблизи западных границ Украины был замечен неопознанный летательный аппарат. Об этом в понедельник, 17 июля, «Ленте.ру» стало известно из данных сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Судно, вся информация о котором полностью скрыта, фиксировалось около 13:00 по московскому времени над польским селом Стубно, находящимся в шести километрах от Львовской области. Аппарат двигался со скоростью 250 километров в час.

Спустя примерно 40 минут он достиг польского аэродрома Жешув, который используется НАТО в качестве основного узла для снабжения украинских войск. Через 15 минут после посадки, около 13:45 по московскому времени, судно вылетело в обратном направлении и перестало отслеживаться в районе того же села, вероятно, начав движение с выключенным транспондером.

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Известно, что в это же время в Жешув прибыл многоцелевой самолет ВВС Великобритании Airbus KC2 Voyager с позывным RRR2166, вылетевший из лондонского аэропорта Станстед. Согласно техническим характеристикам, лайнер может быть переоборудован как для перевозки пассажиров, так и для доставки крупногабаритных грузов.

20 января в небе над южными территориями Украины также заметили неопознанный летательный аппарат. Судно, предположительно, взлетело в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, затем проследовало южнее и достигло Одесской области. Далее аппарат фиксировался вблизи границы с Молдавией.

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    Варвара Кошечкина
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