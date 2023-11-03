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09:12, 3 ноября 2023Экономика

Российским производителям электроники перестали помогать

«Ъ»: для производителей электроники закончились деньги на льготные кредиты
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

С 1 ноября крупные российские разработчики и производители электроники (базовые станции, смартфоны, системы хранения данных) утратили возможность получить кредит по льготной ставке. Помогать им перестали в связи с тем, что деньги на субсидирование закончились, пишет «Коммерсантъ».

Источники среди компаний указали, что теперь им предлагают займы только по рыночным ставкам — 15-20 процентов годовых. До этого они, в соответствии с постановлением правительства №407 от марта 2022 года, могли получать деньги на закупки электронной компонентой базы (ЭКБ) по ставке 1-5 процентов.

В Минцифры объяснили, что уже направили запрос на дополнительное финансирование из программы «развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Также прорабатывается вопрос распространения программы на 2024 год.

Вместе с тем один из собеседников издания указал, что льготную ставку, скорее всего, увеличат вместе с ключевой, а значит, компании будут реже брать кредиты. Соответственно, заключил он, развитие российской электроники замедлится.

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Исполнительный директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, в свою очередь, отметил, что в случае удорожания кредитов или даже отмены субсидирования переход на российские компоненты невозможен. Дело в том, что отечественная продукция в любом случае дороже на десятки или сотни процентов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство прекратит выдачу прямых грантов разработчикам программного обеспечения, которое должно заменить иностранные программы. По его словам, экспертам министерства не хватает компетенций, чтобы оценить перспективные проекты. Вместо этого будет сделан упор на поддержку разработчиков через льготные кредиты или стимулирование спроса.

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      Платон Щукин
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