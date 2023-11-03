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12:53, 3 ноября 2023Мир

Нидерланды выделят дополнительную военную помощь Украине

Нидерланды выделят Украине дополнительную военную помощь на 500 миллионов евро
СюжетМинобороны:
Кайса Оллонгрен

Кайса Оллонгрен. Фото: Andy Commins / Reuters

Нидерланды выделят Украине дополнительную военную помощь в размере 500 миллионов евро. Об этом заявила исполняющая обязанности главы Минобороны королевства Кайса Оллонгрен, передает нидерландская газета Het Financieele Dagblad.

«Им нужна определенная поддержка, чтобы продолжать борьбу. В данном случае речь идет о боеприпасах. В этом плане мы смогли предложить Украине новый пакет помощи», — отметила глава оборонного ведомства.

Сообщается, что 260 миллионов евро из пакета военной помощи будут потрачены на артиллерийские снаряды, а оставшиеся 240 миллионов — на закупку танковых артиллерийских снарядов. Помощь поступит в 2024 году.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов выделит Украине 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи, чтобы помочь республике подготовится к зиме, а также для поддержки нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны.

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      Максим Габриелян
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