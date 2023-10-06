Нидерланды объявили о третьем пакете помощи Украине

Нидерланды выделят Украине 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи

Правительство Нидерландов выделит Украине 102 миллиона евро в рамках третьего пакета помощи, чтобы помочь республике подготовится к зиме, а также для поддержки нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Об этом сообщается на сайте нидерландского правительства.

Как заявляет правительство страны, 60 миллионов евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, желающих внести свой вклад в восстановление Украины. «Эти деньги предназначены для страхования экспортных кредитов, которое покрывает платежные риски, связанные с инвестициями и транзакциями в стране», — говорится в сообщении.

Кроме того, Нидерланды окажут Киеву помощь в подготовке к зиме — «30 миллионов евро будут потрачены на закупку газа и поставку запчастей для электросети».

«Оставшиеся 12 миллионов евро пойдут на поддержку районов, которые недавно были освобождены, и МВФ, который предоставляет техническую помощь Украине для реализации реформ», — отметили в правительстве.

Ранее лидер правой нидерландской партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы лишь компании военно-промышленного комплекса (ВПК) США. Москва и Киев, по его мнению, в подобном сценарии не заинтересованы.