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14:39, 4 октября 2023Мир

В Нидерландах назвали основного выгодополучателя от конфликта на Украине

Нидерландский политик Боде: в конфликте на Украине заинтересован лишь ВПК США

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В дальнейшем продолжении конфликта на Украине заинтересованы лишь компании военно-промышленного комплекса (ВПК) США, сам Киев не заинтересован в подобном сценарии. Об этом в ходе заседания депутатов Палаты представителей Нидерландов заявил лидер правой партии «Форум за демократию» (FVD) Тьерри Боде, сообщает РИА Новости.

«[Очевидно, что президент России Владимир] Путин не хочет этой войны. Украина не заинтересована в этой войне. Единственный игрок, который продолжает настаивать на войне, это американский военно-промышленный комплекс. Глупость ли это? Злоба ли это? Остается загадкой... однако это необходимо остановить», — заявил нидерландский политик.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что из-за конфликта на Украине альянс приблизился к полному истощению своих арсеналов с боеприпасами. Также сообщалось, что аналитики Североатлантического альянса высказались за сверхурочную работу военной индустрии «стран демократии», поскольку в противном случае ситуация на фронте может измениться.

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    Виктория Кондратьева
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