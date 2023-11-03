Обвиняемого в продаже детей иностранцам россиянина осудили на 19 лет

Суд дал 19,5 года тюрьмы главе Европейского медцентра по делу о торговле детьми

Суд в Москве приговорил к 19,5 года лишения свободы директора Европейского центра суррогатного материнства Владислава Мельникова, обвиняемого в торговле новорожденными детьми суррогатных матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Фигуранта признали виновным в 17 эпизодах по части 3 статьи 127.1 («Торговля людьми группой лиц по предварительному сговору») УК РФ за период с 2014 по 2020 год. Чаще всего детей продавали иностранцам, уточняет РИА Новости.

Центр суррогатного материнства обвинили в торговле детьми в феврале 2022 года. По данным следствия, фигуранты дела под видом лечения незаконно применяли вспомогательные репродуктивные технологии и за деньги передавали младенцев иностранным покупателям.