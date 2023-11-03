ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с нацизмом

Комитет ГА ООН принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

Третий комитет Генассамблеи (ГА) ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами и проблемами прав человека, принял российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе голосования 112 стран высказались за, против резолюции проголосовали представители 50 стран, включая Украину, Германию, США, Канаду и Великобританию.

Принятая резолюция включает в себя положения, рекомендующие странам принять законодательные и образовательные меры для предотвращения пересмотров итогов Второй мировой войны и отрицания преступлений против человечности, совершенных нацистами.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего украинского эсэсовца Ярослава Гунько, заочно обвиненного в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что героизация нацизма, осуществляемая на Украине под прикрытием Владимира Зеленского, который сам является этническим евреем, отвратительна. Российский лидер подчеркнул, что во время Второй мировой войны на украинской территории нацисты уничтожили полтора миллиона евреев.