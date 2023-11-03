ООН снова обвинила Израиль в военных преступлениях в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа, для них нужна отдельная юридическая оценка компетентного суда. С таким обвинением выступила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.
«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», — ответила представитель ООН на вопрос журналистов, добавив, что лишь компетентный суд сможет определить, являются ли действия израильских военнослужащих фактом геноцида против палестинского народа.
Пресс-секретарь упомянула, что в ООН знают о фактах насильственного перемещения населения, систематических ударах по гражданским лицам и коллективном наказании в отношении местных жителей, что однозначно классифицируется как военные преступления.
Ранее бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил, что в действиях Израиля в секторе Газа наблюдались элементы геноцида.