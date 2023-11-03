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14:17, 3 ноября 2023Мир

ООН снова обвинила Израиль в военных преступлениях в секторе Газа

Представитель УВКПЧ ООН Троссел: Израиль совершает военные преступления в Газе

Фото: Israel Defense Forces / Globallookpress.com

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершает множество различных военных преступлений в секторе Газа, для них нужна отдельная юридическая оценка компетентного суда. С таким обвинением выступила пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

«Мы явно говорим о совершении множества различных военных преступлений в Газе», — ответила представитель ООН на вопрос журналистов, добавив, что лишь компетентный суд сможет определить, являются ли действия израильских военнослужащих фактом геноцида против палестинского народа.

Пресс-секретарь упомянула, что в ООН знают о фактах насильственного перемещения населения, систематических ударах по гражданским лицам и коллективном наказании в отношении местных жителей, что однозначно классифицируется как военные преступления.

Ранее бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер заявил, что в действиях Израиля в секторе Газа наблюдались элементы геноцида.

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      Виктория Кондратьева
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