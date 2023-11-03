Бывший чиновник ООН указал на элементы геноцида в действиях Израиля

Экс-чиновник ООН Мохаибер: в действиях Израиля в Газе были элементы геноцида

В действиях Израиля в секторе Газа наблюдались элементы геноцида, заявил бывший директор нью-йоркского офиса верховного комиссара ООН по правам человека Крэйг Мохаибер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, после обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем, США заблокировали в Совете безопасности ООН резолюцию с призывом к прекращению огня. Он указал на то, что в ООН неадекватно отреагировали на то, что подходит под случай геноцида. Экс-чиновник добавил, что описание геноциду дает конвенция ООН против геноцида.

«Она дает определение и конкретные элементы геноцида, которые, как я полагаю, проявились в израильских действиях в Газе», — подчеркнул он.

Ранее в ООН заявили, что палестинцы подвергаются серьезному риску геноцида. По мнению специалистов, ответственность за происходящее несет не только Израиль, но и его союзники.