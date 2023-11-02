В ООН заявили об угрозе геноцида в отношении палестинцев

В ООН заявили, что палестинцы подвергаются серьезному риску геноцида

Палестинцам угрожает геноцид, Израилю и его союзникам необходимо согласиться на немедленное прекращение огня, заявили эксперты ООН, пишет ТАСС.

Как уточнили авторы заявления, время для предотвращения геноцида и гуманитарной катастрофы в секторе Газа истекает. Они указали, что палестинский народ подвергается серьезному риску геноцида. По мнению специалистов, ответственность за происходящее несет не только Израиль, но и его союзники. Они призвали их прекратить «катастрофический курс».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что операция Израиля против ХАМАС является геноцидом палестинского народа. Действия Израиля Кадыров назвал чудовищными преступлениями.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

