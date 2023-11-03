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16:25, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Россиянам назвали неочевидный способ избежать проблем с сердцем

Фото: Steve Johnson / Unsplash

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус назвал россиянам неочевидный способ избежать проблем с сердцем. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач заявил, что употребление перца и перченых продуктов и блюд на 40 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что его впечатлило итальянское исследование 2023 года о влиянии употребления перца на сердце, в котором приняли участие 23 тысячи человек.

«Если человек употреблял капсаицин, то есть перчик, хотя бы четыре раза в неделю — данные поразительны, — то на 40 процентов были ниже риски сердечно-сосудистых катастроф, а все-таки 23 тысячи участников — это серьезное данные», — отметил Продеус.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный продукт, который поможет снять головную боль. Специалист заявил, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности перец.

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      Олег Давыдов
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