Россиянам назвали неочевидный способ избежать проблем с сердцем

Аллерголог и иммунолог Андрей Продеус назвал россиянам неочевидный способ избежать проблем с сердцем. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач заявил, что употребление перца и перченых продуктов и блюд на 40 процентов снижает риск развития сердечных заболеваний. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Специалист рассказал, что его впечатлило итальянское исследование 2023 года о влиянии употребления перца на сердце, в котором приняли участие 23 тысячи человек.

«Если человек употреблял капсаицин, то есть перчик, хотя бы четыре раза в неделю — данные поразительны, — то на 40 процентов были ниже риски сердечно-сосудистых катастроф, а все-таки 23 тысячи участников — это серьезное данные», — отметил Продеус.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный продукт, который поможет снять головную боль. Специалист заявил, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности перец.