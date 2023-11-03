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08:50, 3 ноября 2023Россия

Подростки переполошили район в российском городе играми со взрывами

В Челябинске подростки переполошили район играми со взрывами на детской площадке

Кадр: камера «Интерсвязи» / читатель 74.RU

В Челябинске подростки переполошили жителей микрорайона «Академ Riversie» играми со взрывами на детской площадке. Об этом сообщил портал 74.ru.

Жители российского города пояснили, что громкие звуки напугали их накануне вечером. Один из взрывов был настолько мощным, что сработала сигнализация у автомобилей на парковке.

Мужчина, живущий в микрорайоне, отметил, что виновниками происшествия оказались подростки. «Приехало много сотрудников полиции, осматривали местность», — заявил он.

В городском управлении МВД выезд на Университетскую Набережную подтвердили, подчеркнув, что ищут несовершеннолетних хулиганов. В ведомстве уточнили, что в ходе осмотра были обнаружены фрагменты предположительно петарды.

Ранее сообщалось, что школьники нашли на полигоне Росгвардии восемь гранат и устроили взрыв у детской площадки в Ставропольском крае. Двое детей после произошедшего были госпитализированы.

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      Анна Щербакова
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